Водитель, спровоцировавший смертельное ДТП в снегопад, не признал вину

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Тюменской области

В Армизонском районе Тюменской области к реальному лишению свободы осужден водитель, который совершил смертельное ДТП на тюменской трассе. Свою вину мужчина признавать отказался.

Житель Тюмени возвращался 26 ноября 2018 года домой с семьей на Mazda Axela в условиях снегопада из Бердюжского района.

По версии следствия, мужчина вел автомобиль со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением машины. Также, полагает следствие, он неверно определил размер своей полосы движения, а также пренебрег безопасной дистанцией до впереди двигавшегося грузовика, который вследствие снегопада создавал позади себя плотную снежную завесу.

На 45-м км автодороги село Бердюжье — село Армизонское Mazda частично выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-217030. От удара "ВАЗ" улетел в кювет и перевернулся на крышу. Его водитель — 63-летний житель села Армизонское, который ехал в Бердюжье к стоматологу, получил тяжкий вред здоровью и в тот же день скончался в больнице.

Армизонский районный суд признал 27-летнего тюменца виновным по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На три года он лишен права управления транспортными средствами. В пользу дочери погибшего суд взыскал 500 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, тюменец свою вину в ДТП не признал.