Тюменец убил отца, заступившегося за его сожительницу

В Тюмени завершается расследование уголовного дела в отношении мужчины, который избил своего отца, от полученных травм он скончался.

Трагический инцидент произошел 19 апреля 2019 года в квартире дома на улице 30 лет Победы. 41-летний мужчина распивал спиртное со своей сожительницей и своим отцом. Пара поссорилась, и мужчина ударил сожительницу. Когда женщина вышла из квартиры, пенсионер решил заступиться за сожительницу сына и поговорить с ним. Во время "воспитательной" беседы он несколько раз ударил 62-летнего отца по голове, а затем ударил его несколько раз ножкой от табурета. После этого он лег спать. Пенсионера без признаков жизни обнаружил сосед, он и разбудил сына.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Вскоре дело рассмотрит суд.