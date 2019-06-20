Тюменца будут судить за убийство девушки и изнасилование ее подруги

В суд направлено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Тюмени. Мужчина обвиняется в убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Тюменец более 20 лет провел в местах лишения свободы за убийство и половые преступления. В октябре 2018 года он вышел из колонии.

Спустя полгода, в ночь на 26 апреля 2019 года, он убил 21-летнюю девушку и изнасиловал ее 27-летнюю подругу, с которыми распивал спиртное. Инцидент произошел в общежитии на улице Мельникайте. Девушку он забил молотком. На следующий день злоумышленник был задержан и по решению суда заключен под стражу.