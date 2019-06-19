Тюменец напал на приятеля с ножом за нетрезвое вождение

11:25 19 июня 2019
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В Тюменском районе уголовное дело возбуждено в отношении 66-летнего мужчины, разозлившегося на друга и серьезно ранившего его.

Конфликт завязался между приятелями в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине не понравилось, что его друг, будучи нетрезвым, отвез его гражданскую жену в магазин. В ходе ссоры он взял со стола кухонный нож и дважды ударил им друга в шею, мужчина был доставлен в медучреждение. Нападавшему грозит уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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