Тюменец напал на приятеля с ножом за нетрезвое вождение

В Тюменском районе уголовное дело возбуждено в отношении 66-летнего мужчины, разозлившегося на друга и серьезно ранившего его.
Конфликт завязался между приятелями в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине не понравилось, что его друг, будучи нетрезвым, отвез его гражданскую жену в магазин. В ходе ссоры он взял со стола кухонный нож и дважды ударил им друга в шею, мужчина был доставлен в медучреждение. Нападавшему грозит уголовная ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru