В Тобольске подруга закладчика украла разложенные наркотики

Тюменец получил восемь лет колонии за распространение наркотиков в Тобольске, а его подруга, похищавшая сделанные им закладки, вскоре предстанет перед судом.

В конце 2018 года молодой человек из Тюмени приехал в Тобольск в гости к знакомому, с которым познакомился в реабилитационном центре. В городе тюменец занялся распространением героина.

Однажды, гуляя с новой знакомой, с которой он познакомился в интернете, мужчина сделал несколько закладок и сфотографировал места тайников на телефон. Когда парень отвлекся, девушка взяла его телефон и нашла эти фотографии, а потом похитила содержимое закладок. Вскоре ее задержала полиция, впереди суд. Тогда же был задержан и тюменец, у него изъяли 3 грамма героина. Суд уже вынес ему приговор — 8 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.