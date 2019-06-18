Тюменка подозревается в убийстве соседа

Фото: СУ СКР по Тюменской области

Убийство произошло в одном из общежитий Тюмени на улице Республики. В ночь на 17 июня там было найдено тело 25-летнего мужчины с ножевыми ранением. По подозрению в убийстве задержали его 28-летнюю соседку по комнате.

По версии следствия, между ней и молодым человеком произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина был против, чтобы его сожительница распивала с соседкой алкоголь. Соседка разозлилась, взяла нож и ударила мужчину в грудь. Он скончался на месте, прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

В отношении тюменки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).