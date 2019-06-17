В Тюмени осудили мошенников, похитивших у граждан больше миллиона рублей

Центральный районный суд Тюмени вынес обвинительный приговор членам преступной группы за мошенничество в отношении жителей областного центра.

Трое мужчин были ранее осуждены и отбывали наказание в исправительной колонии за хищение денег. Один из преступников звонил на стационарные телефоны и представлялся близким родственником, который якобы попал в сложную ситуацию. Он сообщал, что в результате драки по его вине человек попал в больницу, а его самого задержали сотрудники полиции. Для решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности необходимо оплатить лечение якобы пострадавшего.

Другой мошенник был в роли сотрудника полиции, который подтверждал все сказанное. Третий фигурант контролировал приближение посторонних лиц во время совершения преступления и предупреждал об этом сообщников. Деньги потерпевшие переводили на электронный кошелек мошенников. Общая сумма ущерба составила порядка 1,1 млн рублей.

Двум участникам преступной группы суд назначил 7,5 лет колонии особого режима, третьему участнику 8 лет колонии строго режима.