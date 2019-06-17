Мошенник порекомендовал тюменке перевести деньги с карты на "безопасный счет""

Жительница Тюменской области обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее были похищены деньги. Аферисту не удалось провести девушку с первого раза, но следующая уловка сработала.

Женщина разместила в интернете объявление о продаже теленка. Ей позвонил неизвестный и предложил перевести оплату за товар. Женщина усомнилась в честности незнакомца и не стала говорить номер своей карты. Тогда мужчина посоветовал ей перевести деньги с банковской карты на более безопасный счет.

"Постоянно находясь на связи, давая советы и рекомендации, звонивший запутал потерпевшую, что все имевшиеся средства она перевела на его счет. Ущерб составил 80 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Полиция устанавливает личность злоумышленника, возбуждено уголовное дело.