Житель Тюменской области держал избитого приятеля в кладовой, а потом задушил

В убийстве знакомого обвиняется житель поселка Маслянский Сладковского района. Тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в доме на улице Кустарной 10 июня. По подозрению в убийстве мужчины задержали его знакомого.
8 июня приятели распивали алкоголь, между ними завязалась ссора, перешедшая в драку. По версии следствия, один из них схватил деревянную палку и избил ею обидчика по голове, рукам и ногам. Потом он отнес приятеля в кладовую, где запер. До следующего дня мужчина продолжал пить спиртное, а когда открыл кладовую и увидел, что его приятель еще жив, то взял проволку и задушил его.
Неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения заключен под стражу, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области
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