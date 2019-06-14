В Тюмени водителя Mercedes судят за пьяное смертельное ДТП

В суд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Тюмени, устроившего аварию, в которой один человек погиб и еще один пострадал.

ДТП произошло 27 апреля 2019 года на нерегулируемом перекрестке улиц Советской и Профсоюзной. Тюменец, выпивавший в клубе, под утро сел за руль Mercedes-Benz. Двигаясь по второстепенной дороге по улице Советской, он не уступил дорогу ВАЗ-2111, который ехал по главной дороге. При столкновении водитель ВАЗ погиб на месте, его пассажирка получила тяжкий вред здоровью.

Водитель Mercedes-Benz был заключен под стражу, он обвиняется по ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека).