Тюменская автомобилистка выплатит сбитому пенсионеру 200 тыс. рублей

15:00 11 июня 2019
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Фото: pixabay.com

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительнице, нарушившей ПДД и сбившей пешехода.

Инцидент произошел 21 марта 2019 года на нерегулируемом перекрестке улиц Механической и Максима Горького. При повороте налево водитель на Honda Civic не убедилась в безопасности маневра и по неосторожности сбила 79-летнего пешехода. Мужчине диагностировали переломы костей таза, что является тяжким вредом здоровья.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, автомобилистка признала свою вину в ДТП. Суд назначил ей 10 месяцев ограничения свободы. В пользу пенсионера он взыскал 200 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Теги: ДТП , пешеходы , суд
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