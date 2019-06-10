Тюменец заработал обширное кровотечение, работая на даче

На выходных в Тюмени помощь понадобилась мужчине, который получил серьезную травму на своем дачном участке.

Тюменец устанавливал забор и случайно напоролся рукой на стекло. Кровь залила всё вокруг и не останавливалась, пока очевидцы в панике пытались наложить жгут и вызвать скорую.

На срочный вызов в садоводческое общество бригада скорой помощи прибыла спустя 20 минут. Медики диагностировали колото-резаную рану левого плеча с повреждением локтевой поверхности и плечевой артерии. Успешно остановив кровотечение, бригада доставила пациента в Областную клиническую больницу № 2. Как сообщили в пресс-службе тюменской станции скорой помощи, сейчас мужчина получает лечение в полном объеме в стационаре.

Специалисты напоминают, что основной признак наружного артериального кровотечения — пульсирующая фонтаном струя, независимо от цвета крови. При кровотечении из крупных артерий у человека всего 2–8 минут на спасение.

Эффективный способ остановить кровотечение на шее – прижать пальцами сонную артерию ниже раны к позвоночнику либо зажать ее пальцами. При повреждении руки жгут накладывают в любое место на плечо (от плечевого до локтевого сустава), ноги — бедро (от коленного до тазобедренного сустава). Охватываем жгутом конечность и растягиваем концы до остановки кровотечения, следующие туры фиксируем без натяжения и смещения, концы жгута соединяем клипсами либо завязываем в узел. Через 15 минут жгут ослабляем, не снимая первого тура, а при возобновлении кровотечения снова затягиваем. За это время гарантировано не наступит некроза тканей конечности.

Вместо жгута можно использовать подручные средства — любой предмет похожий на ремень или веревку, с помощью которых делается "скрутка". Охватываем веревкой конечность два раза, концы завязываем в узел, оставляя между узлом и кожей расстояние с палец. Затем вставляем в отверстие любой предмет (ключ, авторучку, палочку и т.п.) и начинаем скручивать до остановки кровотечения.

После, если другие очевидцы еще не вызвали скорую помощь, набираем на стационарном телефоне номер 03, на сотовом — 103, 112 и вызываем бригаду медиков.