Мошенники обокрали счета тюменского предпринимателя

В Тюмени от действий аферистов пострадал местный предприниматель. Деньги пропали сразу с трех банковских счетов.
На сотовый телефон тюменцу позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он сообщил о несанкционированном снятии денег и, используя вирусное приложение, похитил у предпринимателя значительные суммы. С трех счетов бизнесмена было украдено около 145 тысяч рублей и 1,5 тысяч евро.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления и задержания злоумышленников", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru