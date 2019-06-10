Мошенники обокрали счета тюменского предпринимателя

13:20 10 июня 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени от действий аферистов пострадал местный предприниматель. Деньги пропали сразу с трех банковских счетов.

На сотовый телефон тюменцу позвонил неизвестный, который  представился сотрудником банка. Он сообщил о несанкционированном снятии денег и, используя вирусное приложение, похитил у предпринимателя значительные суммы. С трех счетов бизнесмена было украдено около 145 тысяч рублей и 1,5 тысяч евро.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество". В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления и задержания злоумышленников", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Теги: кража , мошенничество
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