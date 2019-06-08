Полиция ищет тюменца, который подозревается в растреле мужчины на улице Пароходской

Пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области

Убийство пройзошло 7 июня в коридоре офисного здания на улице Пароходской. Тело мужчины 1972 года рождения со множественными огнестрельными раненями обнаружено около 16:00.

По предварительным данным, между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт, в результате которого злоумышленник схватил ружье и произвел в мужчину несколько выстрелов.

В совершении особо тяжкого преступления подозревается 56-летний Артур Дементьев. Полиция просит граждан, которые обладают информацией о местонахождении данного лица, позвонить в полицию по телефонам 02 (стационарный), 102 (мобильный) или 291432 (телефон доверия) и сот.: 8-904-491-43-25. Анонимность гарантируется.