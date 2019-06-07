Тюменская пенсионерка стала одной из лучших в компьютерном многоборье

В Кирове завершился IX Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Тюменская пенсионерка Галина Бусыгина стала третьей в абсолютном личном первенстве.

В чемпионате участвовали пенсионеры из России, Армении, Беларуси, Германии, Дании, Италии, Литвы, Финляндии. Они соревновались в работе на портале госуслуг и в приложении Пенсионного фонда РФ, создании презентации, приуроченной к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, работе с поисковой системой "Яндекса".

Представительница Тюменской области стала победителем регионального чемпионата по компьютерной грамотности среди людей старшего возраста в 2019 году. Галина Бусыгина показала лучший результат в категории "Начинающий пользователь". Все участники регионального чемпионата по компьютерной грамотности — слушатели курсов программы "Расширяя горизонты".