Автомобилистку, сбившую пешеходов у "Вояжа", лишили водительских прав

Сегодня, 6 июня, судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда изменила приговор Альвине Хабибуллиной. За ДТП с пешеходами у ТЦ "Галерея Вояж" Центральный районный суд назначил девушке один год ограничения свободы и взыскал компенсацию в пользу двух потерпевших, однако не стал лишать ее водительских прав, как настаивало обвинение.

Напомним, ДТП произошло вечером 2 ноября 2018 года. Альвина Хабибуллина на Hyndai Solaris, спускаясь с путепровода и поворачивая налево на улицу Герцена у ТЦ "Галерея Вояж", не справилась с управлением и наехала на пешеходов у светофора. Три женщины 1963,1969, 1994 годов рождения получили тяжкий вред здоровью в виде переломов костей ног. У двух мужчин 1964 и 1990 годов рождения — легкий вред здоровью. Еще одна пешеход 1990 года рождения получила ссадины. По версии следствия, девушка "ехала со скоростью, не обеспечивающей контроль за движением транспортного средства, без учета интенсивности движения, дорожных условий в виде мокрого асфальта".

Водительский стаж Альвины Хабибуллиной составлял 2 года, однако фактически она управляла транспортным средством всего около 1,5 месяцев. Девушка признала свою вину.

Центральный районный суд назначил ей 1 год ограничения свободы, в пользу двух потерпевших он взыскал с нее в общей сложности 755 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и расходов на оплату услуг представителя.

Районный суд не стал лишать автомобилистку водительских прав, хотя государственный обвинитель на этом настаивал. Прокуратура Тюмени внесла апелляционное представление на приговор в связи с несправедливостью назначенного наказания и неправильного применения уголовного закона. Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда удовлетворила апелляционное представление. Альвине Хабибуллиной было назначено дополнительное наказание — она была лишена права управления транспортом на 1 год.