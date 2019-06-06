В Тюмени осужден экс-заместитель начальника регионального УФСИН

10:45 06 июня 2019
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Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему первому заместителю начальника УФСИН России по Тюменской области. Его признали виновным в превышении должностных полномочий.

В 2017 году он дал незаконное указание врио начальника лечебного исправительного учреждения №19 заключить с региональным УФСИН два госконтракта на поставку учреждением более 850 тыс. яиц и 50 тонн мяса кур, выращенных осужденными для нужд уголовно-исполнительной системы. 

На деле в лечебном исправительном учреждении не было условий и специалистов для разведения кур. Заместитель начальника УФСИН, чтобы создать видимость выполнения контракта, указал ЛИУ заключить контракты на поставки цыплят, кур-несушек и комбикорма.  Фактически она поставляла яйца и мясо кур, которые покупала на птицефабриках. В полном объеме государственный контракт ЛИУ №19 так и не выполнило, в результате УФСИН недополучило 21,5 тонну мяса кур на общую сумму более 2,3 млн рублей.

Также было установлено, что подсудимый на должности начальника ЛИУ №19 несколько раз привлекал двух осужденных для ремонта системы водоснабжения, облагораживания территории и текущего ремонта своего дачного дома и построек.

Суд назначил бывшему первому заместителю начальника УФСИН два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Предпринимательница находится под следствием. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве.

Теги: колония , приговор , УФСИН
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