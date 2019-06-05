Мошенник крал деньги со счетов тюменцев через установленное у них приложение

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который крал деньги с банковских счетов при помощи специальной программы, которая была установлена на телефонах жертв афериста.

Сообщения о мошенничестве стали поступать в полицию летом 2018 года. Злоумышленник знакомился с пользователями в соцсетях, во всех случаях он писал от особы противоположного пола. Завязывалось общение, а вскоре с банковских счетов тюменцев пропадали деньги, при этом в смартфонах они находили SMS и электронные чеки о том, что сами перевели деньги.

Мошенник использовал специальную программу, позволявшую удаленно работать с мобильными устройствами. Заявители вспомнили, что сами устанавливали эту программу.

Аферист получал доступ к банковским счетам, привязанным к номеру телефона, а также через аккаунты в социальных сетях от имени потерпевших рассылал сообщения их знакомым с просьбой установить данное приложение.

"В одном случае злоумышленник ради развлечения включал видеокамеру на смартфоне заявителя и наблюдал за тем, что происходит у него дома", — рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, мошенник не учел ряд технических моментов, поэтому мог переводить с чужого счета не более 1500 рублей в сутки. Потерпевшие вовремя замечали неладное и связывались с банком. Общий ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Полиция установила личность злоумышленника и задержала его. В отношении него были возбуждены уголовные дела по ст. 272 "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и 159.6 "Мошенничество в сфере компьютерной информации" УК РФ.