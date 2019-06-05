В селе Новая Заимка на пожаре нашли тело женщины

В селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа тело 71-летней женщины обнаружили после тушения пожара в частном доме. Трагический инцидент произошел вчера, 4 июня. Проводится доследственная проверка.

Тело пенсионерки было без видимых признаков криминальной смерти. Причина возгорания устанавливается. Среди версий произошедшей трагедии — неосторожное обращение с электроприбором.

По сообщению СУ СКР по Тюменской области, назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.