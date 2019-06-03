Директора тобольского предприятия обвиняют в уклонении от налогов на 29 млн рублей

14:25 03 июня 2019
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Фото: pixabay.com

Уголовная ответственность грозит бывшему директору ООО "Тоболдорстрой+". Экс-руководитель обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как полагает следствие, в 2014–2015 годах директор предприятия вносил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму 29 млн рублей. Дело передано в Тобольский городской суд.

Теги: налоги , уголовное дело
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