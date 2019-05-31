В Заводоуковске 18-летнего водителя судят за пьяное ДТП с тремя пострадавшими

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

В Заводоуковске уголовная ответственность грозит юноше, который совершил серьезное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, а потом вновь сел пьяным за руль.

Первый инцидент произошел 7 апреля 2019 года. За несколько дней до этого молодой человек приобрел ВАЗ-2109 и получил водительские права. С тремя приятелями он поехал на природу, где все выпивали. На обратном пути пьяный молодой человек не справился с управлением, выехал на встречную и обочину, врезавшись в бетонную опору линии передач. Машина перевернулась на крышу, а опора была вырвана из земли. Двое пассажиров получили тяжкий вред здоровью. У водителя и еще одного пассажира вред здоровью средней тяжести. Вскоре дело рассмотрит суд.

После этой пьяной аварии уже 9 мая 18-летний молодой человек вновь был пойман пьяным за рулем. Суд оштрафовал его на 30 тыс. рублей. Управлять транспортом ему запрещено на 1 год 10 месяцев.