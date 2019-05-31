Работницу уватского отделения связи подозревают в растрате

В Уватском районе Тюменской области полиция задержала руководительницу одного из отделений связи. Женщина подозревается в растрате денег и товароматериальных ценностей.
Сотрудница получала под свою ответственность продукцию для дальнейшей реализации. Пользуясь своим служебным положением, она присваивала себе товары. В ходе инвентаризации была выявлена недостача товароматериальных ценностей на сумму 107 тысяч рублей.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения".
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