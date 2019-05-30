Брошенный на трассе транспорт привел к ДТП, водитель отправится в колонию

К лишению свободы осужден житель Ялуторовского района, который в нетрезвом состоянии в темное время суток оставил транспорт на трассе, что привело к двойному ДТП.

29 августа 2018 года в вечернее время пьяный ялуторовчанин решил съездить на рыбалку. На самодельном транспорте на базе ГАЗ-52 он выехал на автодорогу Ялуторовск — Ярково. В какой-то момент бензин кончился. Мужчина оставил транспорт на дороге, не выставив знак об аварийной остановке, и ушел искать топливо. Тем временем в самодельный транспорт врезался Nissan X-Trail. От удара иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась c Kia Riо. В аварии 12-летняя пассажирка Kia Riо получила тяжкий вред здоровью. Девочка была госпитализирована в местную больницу и не смогла вовремя пойти в школу.

Суд назначил 40-летнему ялуторовчанину 1 год 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортом на 2 года 6 месяцев. В пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области были взысканы расходы на лечение пострадавшей девочки в размере более 42 тысяч рублей.