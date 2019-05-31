Тобольский таксист украл у пассажира 65 тысяч рублей

В Тобольске в полицию обратился мужчина, который сообщил, что с его банковской карты пропала крупная сумма. Пропажу тоболяк обнаружил на утро после отдыха в увеселительном заведении.
Полиция установила лиц, замешанных в хищении денег. К одному из них, водителю такси, мужчина обратился с просьбой отвезти его до дома. Во время поездки пассажир уснул и у него из кармана куртки выпала банковская карта. Водитель забрал ее себе. Вместе со своими приятелями он похитил все деньги, которые были на карте — 65 тысяч рублей.
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