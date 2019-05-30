В Тюмени рассмотрят дело об афере с фальшивыми монетами с Петром I и Екатериной II

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в мошенничестве. Они под видом старинных монет продавали фальшивки.

Студент ТИУ за поддельные монеты отдал приезжим аферистам золотое кольцо и деньги, ущерб составил более 43 тысяч рублей. Еще один тюменец оформил в кредит на два года iPhone XS Gold cтоимостью 76 тысяч рублей и отдал его мошеннику. Потерпевшие обратились в полицию.

В марте, когда аферисты снова приехали в Тюмень, их задержали сотрудники полиции.

"В ходе досмотра автомобиля аферистов было изъято свыше 1100 сувенирных монет с изображениями Петра I, Екатерины II и других царей, а также 12 ложек и 6 орденов", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.