В Тюмени рассмотрят дело об афере с фальшивыми монетами с Петром I и Екатериной II

15:00 30 мая 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в мошенничестве. Они под видом старинных монет продавали фальшивки. 

Студент ТИУ за поддельные монеты отдал приезжим аферистам золотое кольцо и деньги, ущерб составил более 43 тысяч рублей. Еще один тюменец оформил в кредит на два года iPhone XS Gold cтоимостью 76 тысяч рублей и отдал его мошеннику. Потерпевшие обратились в полицию.

В марте, когда аферисты снова приехали в Тюмень, их задержали сотрудники полиции. 

"В ходе досмотра автомобиля аферистов было изъято свыше 1100 сувенирных монет с изображениями  Петра I, Екатерины II и других царей, а также 12 ложек и 6 орденов", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

Теги: мошенники , суд
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