В Тюмени рассмотрят дело об афере с фальшивыми монетами с Петром I и Екатериной II

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в мошенничестве. Они под видом старинных монет продавали фальшивки.
Студент ТИУ за поддельные монеты отдал приезжим аферистам золотое кольцо и деньги, ущерб составил более 43 тысяч рублей. Еще один тюменец оформил в кредит на два года iPhone XS Gold cтоимостью 76 тысяч рублей и отдал его мошеннику. Потерпевшие обратились в полицию.
В марте, когда аферисты снова приехали в Тюмень, их задержали сотрудники полиции.
"В ходе досмотра автомобиля аферистов было изъято свыше 1100 сувенирных монет с изображениями Петра I, Екатерины II и других царей, а также 12 ложек и 6 орденов", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
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