Тюменца будут судить за двойное ДТП на трассе

В Центральный районный суд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина предстанет перед судом за аварию в окрестностях Тюмени, произошедшую 18 декабря 2018 года.

На 14-м км автодороги Тюмень — Нижняя Тавда мужчина на Toyota Corolla начал обгон ВАЗ-21102, не выдержав безопасный боковой интервал. Произошло столкновение, и ВАЗ в неуправляемом заносе оказался на встречной полосе, где столкнулся с ВАЗ-21140. В результате происшествия пассажиру ВАЗ-21102 был причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель Toyota Corolla обвиняется по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), тюменец признал вину в ДТП.