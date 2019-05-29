Тюменский таксист украл банковскую карту у пассажира

17:00 28 мая 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени в полицию обратился мужчина, у которого пропали деньги с банковской карты. По подозрению в краже был задержан таксист, подвозивший его накануне.

С таксистом мужчина познакомился ночью возле кафе. Он попросил его снять с карты деньги и сообщил от нее пин-код. Таксист снял деньги и развез мужчину и его приятеля по домам. Банковскую карту он оставил себе, воспользовавшись забывчивостью ее владельца. В ближайшем отделении банка таксист, замаскировавшись, снял с карточки 20 тысяч рублей и потратил их.

Полиция установила автомобиль, на котором передвигался таксист. 36-летний тюменец был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги: кража , такси
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2019