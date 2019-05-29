Тюменский таксист украл банковскую карту у пассажира

В Тюмени в полицию обратился мужчина, у которого пропали деньги с банковской карты. По подозрению в краже был задержан таксист, подвозивший его накануне.
С таксистом мужчина познакомился ночью возле кафе. Он попросил его снять с карты деньги и сообщил от нее пин-код. Таксист снял деньги и развез мужчину и его приятеля по домам. Банковскую карту он оставил себе, воспользовавшись забывчивостью ее владельца. В ближайшем отделении банка таксист, замаскировавшись, снял с карточки 20 тысяч рублей и потратил их.
Полиция установила автомобиль, на котором передвигался таксист. 36-летний тюменец был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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