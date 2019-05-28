В Тюмени в двух ДТП пострадали мотоциклисты

Несколько аварий с мотоциклистами произошло вчера, 27 мая, на дорогах Тюменской области.

В Тюмени днем на улице Циолковского 40-летний мотоциклист не удержал равновесие, мотоцикл упал. У мужчины ушиб. По предварительным данным, помеху мотоциклисту создал водитель на автомобиле Hyundai.

Поздним вечером на улице Федюнинского, 20 с мотоцикла во время движения упал 31-летний мотоциклист. Обстоятельства ДТП выясняются. Мужчина получил телесные повреждения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Еще один инцидент произошел вчера в Тобольске. Там 29-летний водитель мотоцикла не учел интенсивность движения, врезался в железобетонный бордюр и упал. Мотоциклист травмирован. Обстоятельства ДТП также устанавливаются.