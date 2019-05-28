На улице Олимпийской мужчина смертельно ранил бывшую сожительницу

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Вчера, 27 мая, возле подъезда дома на улице Олимпийской в Тюмени была ранена 32-летняя женщина. Тюменка скончалась в машине скорой помощи. По подозрению в убийстве был задержан бывший сожитель женщины.

"По версии следствия, между бывшими сожителями произошла ссора. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина достал нож и нанес женщине удар в область груди", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.