В тюменском селе гость убил хозяина дома, когда ему сказали уйти

В Нижнетавдинском районе мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого.

Инцидент произошел в деревне Елань в ночь на 26 мая. Компания из нескольких человек распивала спиртное у одного из них дома. 35-летний хозяин жилища стал выгонять знакомого, но тот уходить не хотел. Гость схватил нож и ударил им хозяина дома в грудь. Мужчина скончался на месте.

50-летний мужчина, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", уже был судим, сообщает СУ СКР по Тюменской области.