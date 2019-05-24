В ДТП на тюменской трассе пострадали женщина с ребенком

Дорожная авария произошла вчера, 23 мая, на 472-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. В первом часу ночи там улетел в кювет и опрокинулся Nissan Almera.