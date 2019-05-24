На Тобольском тракте столкнулись автомобиль Mazda и мотоцикл

Вчера, 23 мая, в Тюмени одна авария произошла с участием мотоциклиста, еще одно ДТП — с участием велосипедистки.

На улице Тобольский тракт около одиннадцати вечера столкнулись автомобиль Mazda и мотоцикл Honda. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при повороте не пропустил мотоциклиста, следующего прямо. Предварительно, 30-летний водитель мотоцикла получил ушиб и другую травму.

Автомобиль Opel и велосипедистка столкнулись на улице Широтной, 119. 19-летняя девушка-велосипедистка в результате ДТП получила легкую травму.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области