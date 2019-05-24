Трое тюменцев задержаны за 12 разбойных нападений

Сообщение о ночном нападении на девушку поступило в полицию Тюмени. На тюменку напали неизвестные и, грозясь расправой, украли у нее сотовый телефон, беспроводные наушники и деньги. По подозрению в преступлении были задержаны трое местных жителей 18, 26 и 28 лет, двое из них — ранее судимые.

Было установлено, что после первого нападения мужчинами было совершено еще одно. Молодого человека усадили в машину, один из злоумышленников ударил его монтировкой по голове. У парня отобрали дорогой гаджет и на ходу вытолкнули его из машины.

По сообщению УМВД России по Тюменской области, уже установлена причастность задержанных к 12 преступным эпизодам. Возбуждены уголовные дела