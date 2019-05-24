В Ишиме 39 пенсионеров стали жертвой телефонного мошенника

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обманом выманивал деньги у ишимских пенсионеров.

В сентябре–ноябре 2018 года житель Новосибирска звонил пожилым людям на стационарные телефоны в ночное время, представлялся их внуком или племянником и сообщал, что попал в аварию либо стал жертвой злоумышленников. Чтобы якобы выйти из сложной ситуации, он просил у пенсионеров деньги, суммы варьировались от 5 тысяч до 70 тысяч рублей. Эти суммы мошенник просил перевести на карту или на номер мобильного телефона.

Часть ишимцев переводили ему деньги сами, в остальных случаях аферист прибегал к помощи сотрудников такси, которые, не зная о его преступных намерениях, забирали деньги у жителей Ишима по названным адресу и перечисляли их заказчику.

"Пострадали 39 пенсионеров, самый пожилой из которых 1929 года рождения. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 220 тысяч рублей. Не все преступления мужчине удалось довести до конца, так как некоторые из потерпевших заподозрили обман и проверили достоверность переданных им сведений, созвонившись с родственниками", — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Личность мошенника была установлена, его задержали. В квартире 31-летнего мужчины нашли множество сим-карт, мобильных телефонов и банковских карт. Возбуждено уголовное дело, новосибирец находится под стражей.