В Тюмени месяц ищут 23-летнего Станислава Максимюка

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В областном центре полиция разыскивает без вести пропавшего Станислава Максимюка. Молодой человек 1995 года рождения ушел из дома в Тюмени 25 апреля 2019 года, до сих пор нет сведений о его местонахождении.

Приметы: на вид 25 лет, рост около 180–185 см, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы прямые русые, глаза карие. Особые приметы: на левом предплечье имеется татуировка с изображением совы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Станислава либо обладает иной значимой информацией, просят сообщить в отдел полиции №4 УМВД России по г. Тюмени по телефонам: (3452) 79-41-09, 79-40-09 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-932, 793-727, дежурная часть УМВД России по Тюменской области: (3452) 793-023 или 02.