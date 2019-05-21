На тюменца завели уголовное дело за угрозы женщине, с которой он хотел познакомиться

В Тюмени в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что незнакомец грозится ее убить.
На место конфликта приехали сотрудники полиции. Как оказалось, около продуктового магазина к 40-летней тюменке подошел мужчина, чтобы познакомиться. Женщина начинать общение отказалась, и это возмутило тюменца. Он начал оскорблять женщину, угрожая ей убийством. Мужчина был задержан и доставлен в полицию.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отношении 51-летнего тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством). Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.
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