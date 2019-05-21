Тюменца судят за ДТП, из-за которого пешеход остался без части ноги

В Калининский районный суд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 37-летнего водителя, который сбил пешехода. Для последнего авария закончилась ампутацией части ноги.

Инцидент произошел поздним вечером 31 марта 2019 года в районе Дома обороны. В жилой зоне в районе дома №87а по ул. Ямской водитель на Opel решил повернуть направо на ул. Белинского, чтобы заехать в магазин. Во время маневра он по неосторожности наехал на 25-летнего пешехода. У молодого человека диагностировали неполный отрыв левой стопы. Врачи были вынуждены ампутировать ему левую ногу на уровне средней трети голени.

Водитель с места происшествия скрылся, но сбитый пешеход и находившаяся рядом с ним сожительница запомнили номер машины. За оставление места ДТП водитель был подвернут 12 суткам административного ареста.

Водитель Opel обвиняется по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Он признал свою вину в ДТП.