В Тюменской области мужчина убил сожительницу кочергой

11:15 21 мая 2019
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Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Заводоуковском районе Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 42-летней местной жительницы. По подозрению в преступлении был задержан ее сожитель.

7 мая между мужчиной и женщиной в состоянии алкогольного опьянения произошла ссора на почве ревности. Сожитель схватил кочергу и несколько раз ударил ей женщину по голове. Спустя несколько часов она скончалась на месте от обильной кровопотери.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, 52-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Теги: побои , смерть , уголовное дело
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