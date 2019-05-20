Следователи ищут работников ЧОПа "Честь", оставшихся без зарплаты

В Тюмени расследуется уголовное дело в связи с невыплатой зарплат в ООО "ЧОП "Честь".

"Кроме установленных в ходе следствия лиц не была выплачена заработная плата и иные установленные законом выплаты большему количеству работников данной организации", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Охранное агентство обслуживало объекты, расположенные не только в Тюмени, но и в Тюменском районе. Это затрудняет поиск всех потерпевших по делу.

Следственный отдел по Калининскому округу СУ СК России по Тюменской области просит откликнуться работников ЧОПа, которые не получили зарплату или остались без других положенных выплат. Также следователи просят обратиться сотрудников организации, которые были привлечены к труду без оформления трудовых отношений. Связаться можно по телефону 8 (3452) 42-18-70 или по телефону доверия 8 (3452) 62-15-87