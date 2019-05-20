В Тюмени неадекватный водитель побил семь машин, а после устроил еще одно ДТП

Сегодня в Тюмени два ДТП за утро совершил 33-летний мужчина. От прохождения освидетельствования тюменец, который вел себя неадекватно, отказался.

Первая авария произошла во дворе дома №62 на улице Пермякова. Водитель на Lifan побил 7 автомобилей, после чего бросил свою машину, пересел на Renault с маркировкой "Яндекс.Такси", который был участником ДТП, и уехал на нем.

В районе развязки улиц Пермякова и Федюнинского автомобилист на Renault въехал в заднюю часть автомобиля Toyota. Водитель Renault выбежал из машины и стал бить рукой по патрульному автомобилю ДПС, стоявшему в соседнем ряду. Автоинспекторы задержали убегающего водителя, им пришлось использовать наручники.

Показания освидетельствования на алкотестере у водителя составили 0,05 мг/алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пройти медицинское освидетельствование в наркодиспансере он отказался.

"Ранее водитель не задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения. В 2018 году привлекался к административной ответственности за незаконную тонировку. Обстоятельства инцидента выясняются", — сообщают в Госавтоинспекции Тюменской области.