В Тюмени перед судом предстанет водитель, сбивший тюменку накануне дня рождения

В областном центре суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя, который на пешеходном переходе сбил пожилую женщину.

Инцидент произошел 5 декабря 2018 года на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №104, к.5 по улице Широтной. Мужчина на Chevrolet Lanos по неосторожности сбил 60-летнюю женщину, которая возвращалась домой с работы. Это случилось накануне ее дня рождения. Тюменке был причинен тяжкий вред здоровью в виде переломов левой голени и правой ключицы.

Водитель обвиняется по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 34-летний мужчина признал вину в ДТП.