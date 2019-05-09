Торговый дом "Центральный" в Тюмени откроется 10 мая

16:36 08 мая 2019
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pixabay.com

Торговый  дом "Центральный", расположенный по улице Некрасова, 10, в Тюмени 10 мая возобновит свою работу после устранения нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального АО Тюмени.

Как ранее сообщалось, прокуратура Центрального административного округа Тюмени совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Тюменской области внепланово проверила соблюдение требований пожарной безопасности в  торговом доме "Центральный", по результатам которой выявлено около 200 нарушений.

В Центральный районный суд Тюмени в апреле 2018 года было направлено исковое заявление к собственникам здания ТД "Центральный"  о запрете его эксплуатации до полного фактического устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Иск судом был удовлетворен, судебное решение было обращено к немедленному исполнению.

6 мая этого года сотрудники прокуратуры, МЧС и службы судебных приставов вышли на объект, чтобы убедиться, что нарушения устранены.

"Установлено, что нарушение законодательства в области пожарной безопасности устранено ТД "Центральным" в полном объеме", — сообщает прокуратуры.

Теги: нарушения , суд , торговый центр
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