Тюменскую фирму обвиняют в организации незаконной миграции

В Тюмени суд рассмотрит уголовное дело о незаконной легализации более тысячи иностранцев. В организации незаконной миграции обвиняются директор ООО "Крафт" и шесть ее сообщников.

По версии следствия, директор тюменской фирмы "Крафт" заключала с иностранцами фиктивные трудовые договоры, незаконно легализуя их пребывание в России. Позже к этой деятельности она привлекала еще шесть жителей Тюмени.

Всего с марта 2017 года по ноябрь 2018 года таким способом было легализовано пребывание более 1,2 тыс. граждан из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.