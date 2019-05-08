Ишимец забил знакомую молотком и вилкой

10:08 08 мая 2019
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Фото: pixabay.com

В Ишиме завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своей знакомой.

Преступление было совершено 19 февраля 2019 года. Мужчина и его знакомая распивали спиртное в квартире, между ними завязалась ссора. Ишимец нанес знакомой многочисленные удары руками, ногами, молотком и вилкой, в том числе по голове. Женщины скончалась на месте от открытой черепно-мозговой травмы. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.

Теги: убийство
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