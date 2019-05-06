В Тюменской области зарегистрирован 41 лесной пожар

По состоянию на 6 мая в Тюменской области зарегистрирован 41 лесной пожар на площади более 720 гектаров. Это связано с наступлением сухой и теплой погоды, открытием сезона охоты и возникновением ландшафтных пожаров. Об этом участникам оперативного штаба по охране лесов от пожаров сообщил губернатор Александр Моор.

Одна из основных причин возгораний, по его мнению, человеческий фактор, а именно нарушение правил пребывания на отдыхе, разведение костров, поджигание сухой травы.

По сведениям регионального департамента лесного комплекса, 85 ландшафтных пожаров ликвидировано Тюменской авиабазой на землях иных категорий на площади более 6 тысяч гектаров. Наибольшее количество возгораний зафиксировано в Ялуторовском, Тюменском, Ярковском, Ишимском и Омутинском районах. В целях профилактики и минимизации пожаров увеличено патрулирование лесного фонда, уже проведено 290 рейдов.

С начала пожароопасного сезона по 6 мая в региональное управление МЧС поступило 839 сообщений о возгораниях сухой травянистой растительности, из них на площади более 1 га — 148 пожаров.

По итогам проверок сотрудниками государственного пожарного надзора Тюменской области установлены 104 виновника и 234 правообладателя земельных участков, на которых произошли пожары. За нарушение правил противопожарного режима возбуждено 260 административных дел, вынесено 210 постановлений о привлечении к административной ответственности.

Александр Моор призвал все службы обеспечить соблюдение требований особого противопожарного режима, включая запрет на посещение гражданами лесов, на проведение любых работ, связанных с огнем, на землях всех категорий.