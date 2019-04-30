На улице Прокопия Артамонова загорелась квартира

12:00 30 апреля 2019
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Фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Тюменской области

Сообщение о возгорании в доме на улице Прокопия Артамонова областного центра появилось сегодня утром, 30 апреля. В многоэтажке горела квартира на девятом этаже. 

Из окон жилища вырывался густой черный дым. Два экипажа Росгвардии, прибывшие на место, вызывали пожарных и приступили к эвакуации жильцов.

"Росгвардейцы до прибытия спасателей оперативно эвакуировали хозяйку квартиры 1941 года рождения и около 70 человек, избежав возможных трагических последствий", — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Тюменской области.

Сотрудниками Росгвардии и МЧС города Тюмени всего спасено 15 человек, 75 человек эвакуировано. Пожар удалось локализовать за 30 минут. Погибших и пострадавших нет.

Теги: пожары , эвакуация
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