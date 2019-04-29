Тюменец убил 21-летнюю студентку молотком и изнасиловал ее подругу

В Тюмени обвинение в убийстве и изнасиловании предъявлено 47-летнему местному жителю. Инцидент произошел 26 апреля в общежитии на улице Мельникайте.
Две студентки распивали с мужчиной спиртное. Общение окончилось трагически: мужчина убил молотком 21-летнюю девушку, нанеся ей удары по телу и голове, после чего совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 27-летней девушки.
Тюменец задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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