Тюменец получил 7,5 лет колонии за интернет-магазин наркотиков

14:36 29 апреля 2019
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Фото: pixabay.com

В Тюмени суд вынес приговор 22-летнему молодому человеку, который вел свой интернет-магазин по торговле запрещенными веществами.

Юноша покупал наркотики в сети, фасовал и сбывал их через тайники, также на него работали два наркокурьера. Клиенты расплачивались за заказы биткоинами.

В материалах уголовного дела значится, что молодой человек — из обеспеченной семьи, приехал в Тюмень из Нягани. Когда юноша окончил школу, то по настоянию родителей поступил в один из вузов на факультет разработки нефтяных и газовых месторождений, однако его отчислили за неуспеваемость. Молодой человек вернулся в Нягань, а потом поступил  на такой же факультет в Тюмени, но толком не учился — было неинтересно. Потом юноша попробовал наркотики и в декабре 2017 года создал интернет-магазин для продажи запрещенных веществ в областном центре. В мае 2018 года он и один из его закладчиков были задержаны полицией. Из тайников, на съемном  жилье молодого человека и у самих наркодельцов изъяли более 1,5 кг наркотиков.

Суд назначил  владельцу интернет-магазина 7,5 лет колонии строгого режима и штраф в доход государства в размере 15 тыс. рублей.

Теги: интернет-магазин , наркотики , приговор
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