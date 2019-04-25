Жителя Тюменской области будут судить за незаконный отстрел косуль

В Сорокинском районе Тюменской области перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в браконьерстве и незаконном владении оружием.
В феврале 2019 года, в запрещенные для охоты сроки, мужчина на лыжах пошел в лес на косулю. Там он выследил двух косуль, убил их из карабина и волоком дотащил до автодороги. За мужчиной на машине приехал его приятель, в багажник автомобиля он загрузил убитых животных. Машину остановили сотрудники ГИБДД, которые обнаружили косуль, карабин и патроны к нему. Оружие и боеприпасы охотник незаконно приобрел летом прошлого года в Омской области.
Ущерб от действий мужчины оценили в 320 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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