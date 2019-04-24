Под Тюменью столкнулись грузовик и автобус. Пострадали шесть человек

Грузовик "МАН" столкнулся с автобусом "Нефаз", выполнявшим рейс по маршруту Аромашево – Тюмень, сегодня в начале одиннадцатого часа утра на федеральной автотрассе в районе поселка Боровский.

По предварительным данным, спровоцировал аварию водитель грузовика, который нарушил очередность проезда, сообщили в автоинспекции. В автобусе в момент ДТП находились 16 человек.

Травмы, предварительно, получили 6 пассажиров автобуса, в том числе годовалая девочка, у нее ушиб головы. В больницу также доставлены 44-летний мужчина, у которого перелом бедра, 25-летний отец пострадавшей девочки, и еще одна, 43-летняя пассажирка автобуса – у них травмы головы и ушибы. Еще двоим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте.